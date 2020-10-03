В субботу, 3 октября, по случаю празднования 30-летия воссоединения Германии, в городе Дессау-Рослау (центр ФРГ) открыли памятник первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам обер-бургомистра города Петера Кураса, памятник открыт "в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году".

Памятник, установленный перед ратушей, изображает в полный рост шагающего Горбачева, автором скульптуры стал художник Бернд Гебель из Галле. Примечательно, что деньги на установку памятника собрали сами жители Дессау-Рослау, всего на воплощение этой затеи потребовалось 50 тысяч евро.

Инициировал установку памятника бывший глава Дессау-Рослау Ханс-Георг Отто. До этого он заявил, что рассказывал о своей идее местным властям и они дали зеленый свет на ее реализацию.

До сих пор памятника Горбачеву в полный рост в Германии не было, был установлен лишь бюст политика.

На церемонии открытия памятника присутствовали премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, представители посольства РФ в Германии, общественных организаций.

Напомним, в прошлом году первый президент СССР Михаил Горбачев по случаю тридцатилетия падения Берлинской стены заявил, что воссоединение Германии является одним из самых важных поступков в его жизни.

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