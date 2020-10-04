Шестой апелляционный административный суд Киева вынес решение, согласно которому территориальная избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократическая сокира". Ранее в избиркоме говорили о нарушениях при регистрации со стороны политической силы.

Об этом в субботу, 3 октября, информирует пресс-служба "Демсокиры".

Так, 28 сентября столичный городской избирком опубликовал постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам "Демсокиры".

Комиссия обнаружила, что денежный залог за регистрацию кандидатов в депутаты Киевского городского совета был внесен политической партией "Демократическая сокира", а не местной организацией соответствующей политической партии, что нарушает требования абзаца четвертого части второй статьи 225.

Партия приняла решение оспорить этот вердикт в Окружном административном суде Киева. Однако там отказались удовлетворять их иск, поэтому "Демсокира" подала апелляцию.

Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение в пользу политической силы.

Эту информацию подтвердила и пресс-служба горизбиркома. Там опубликовали соответствующее постановление №168 от 3 октября.

"Зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета, включенных в единый и территориальные избирательные списки Киевской городской организации политической партии "Демократическая сокира" в едином многомандатном избирательном округе и территориальных избирательных округах на очередных выборах депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года", - говорится в постановлении комиссии.

"Демократическая сокира" считается партией, близкой к экс-президенту Петру Порошенко.

Ранее мы писали о том, как из-за несоблюдения гендерных квот Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала "Украинской морской партии" в регистрации на местных выборах. При этом лидер политической силы Сергей Кивалов зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Одессы.

Недавно "Страна" разбиралась в том, по какому сценарию пройдут местные выборы в Киеве 25 октября.