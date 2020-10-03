Медики обнаружили воспалительный синдром MIS-A у взрослых, переболевших Covid-19. Ранее его выявляли лишь у детей, которые оправились после коронавирусной болезни.

Об этом информирует Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Сообщается, что синдром проявлял себя как тяжелое осложнение коронавирусной болезни у детей и подростков - у них возникали проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудком.

На данный момент выявлено 16 случаев MIS-A у пациентов в США и Великобритании в возрасте от 21 по 50 лет, десять из них попали в реанимацию, еще двое умерли. У всех них были жалобы на аритмию, у 12 пациентов было зафиксировано повышение температуры. В то же время, симптомы острого респираторного заболевания давали о себе знать только в 50% случаях.

Специалистам пока не удалось выяснить, является ли воспалительный синдром частью коронавирусной болезни или он относится к постинфекционному периоду. Тем не менее, они отметили, что между симптомами коронавируса и проявлениями MIS-A проходит от двух до пяти недель.

Ранее мы писали, что у детей, заразившихся коронавирусом и заболевших Covid-19, могут появиться неврологические симптомы, связанные с центральной и периферической нервными системами.

Также "Страна" сообщала, что некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.