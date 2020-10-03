Ранее 3 октября врач президента США Шон Конли на пресс-конференции рассказал, что больной коронавирусом американский лидер находится в "хорошем состоянии". В то же время знакомый с состоянием здоровья Дональда Трампа источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.

Об этом сообщает CNN.

По словам неназванного собеседника телеканала, последние сутки жизненно важные показатели Трампа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его ухода.

"Мы все еще не находимся на четком пути к полному его выздоровлению", - подчеркнул источник.

Телеканал уже обратился к Белому дому с просьбой разъяснить ситуацию с состоянием зараженного коронавирусом президента США, но пока ответа не получил.

The Associated Press сообщает, что Дональд Трамп в пятницу, 2 октября, находясь в Белом доме, получил кислородную терапию.

Напомним, ранее врач Дональда Трампа рассказал, что с утра у президента дела идут очень хорошо и президент идет на поправку.

Ранее "Страна" рассказывала, что вслед за Трампом коронавирус подтвердился у трех американских сенаторов.