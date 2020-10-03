В Минске в эту субботу, 3 октября, впервые не провели оппозиционный женский марш, который проводили каждую субботу после выборов президента Беларуси. Вместо этого женщины прогуливались вдоль проспекта небольшими группами.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает ТАСС.

"Вдоль всего проспекта гуляют девушки с цветами. По два - три человека, есть группы из примерно 15-20 человек", - рассказала жительница Минска.

Также она отметила, что на улицах города сегодня видела всего двух-трех человек в синих жилетах с надписью "Пресса". Это могло быть связано с тем, что белорусские власти на днях обязали иностранные СМИ заново получать аккредитацию.

По словам еще одного минчанина, в субботу в центре столицы было замечено большое количество микроавтобусов с силовиками, которые патрулировали на улицах возле Дома офицеров, ЦУМа и на площади Независимости.

"Задержаний не видел. Видел белые и красные ленты на перилах метро, мостах, ветках деревьев, еще у Октябрьской площади кто-то оставил плакат с надписью "Верните нашу Машу!", то есть участницу Координационного совета оппозиции Марию Колесникову", - сказал местный житель.

Напомним, последний женский марш прошел в субботу, 26 сентября. Тогда силовики задержали десятки протестующих, в том числе и журналисток.

А вот на подобном мероприятии, которое состоялось 19 сентября, правоохранители задержали почти 400 демонстрантов.