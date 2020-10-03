В воскресенье, 4 октября, на больше части территории Украины, кроме Закарпатья, осадков не ожидается, а воздух днем ​​прогреется до +24.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

"Завтра в Украине без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман", - сообщают синоптики.

Отмечается, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10...+15, на Левобережье +6...+11; днем столбики термометров поднимутся до +19...+24.

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не обещают. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +11...+14, днем ​​будет +19...+22.



Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой по ее данным будет погода в Украине в первое воскресенье октября.

Также мы писали, как из-за дождя в Керчи затопило все дороги.