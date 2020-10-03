Во Львове в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв, пострадал один человек.

Об этом в субботу, 3 октября, информирует пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"В 16:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, в результате инцидента мужчина 1997 года рождения получил ожоги, в связи с чем был госпитализирован. При взрыве загорелись вещи домашнего обихода, ударная волна разбила окна и снесла дверь в квартире.

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Напомним, недавно в Днепре мужчина взорвался в машине. Полиция говорит, что сдетонировала граната из-за неосторожного обращения с оружием.

Ранее мы писали о том, как в августе во Львове прозвучал сильный взрыв на химзаводе, что расположен на улице Раховской, 16. Взрывной волной выбило окна в здании. На предприятии взорвался компрессор из-за изношенности металла. В результате происшествия никто не пострадал.