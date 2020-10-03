Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением, в ходе которого заявил, что цель альянса Азербайджана и Турции не захват территории Нагорного Карабаха, а уничтожение армянского народа.

Соответствующее заявление он сделал во время прямой трансляции в Facebook в субботу, 3 октября.

"Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", - заявил Пашинян.

Президент Армении также назвал войну в Нагорном Карабахе беспрецедентной по масштабу.

"Уже неделя, как армянский народ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика - Ред.) сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке. Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в XXI веке: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха", - сказал Пашинян.

Он добавил, что по свидетельству армянский военных, кроме подразделений азербайджанской армии в атаках участвуют сирийские боевики и террористы, спецназовцы турецких ВС.

"По нашим сведениям, порядка 150 турецких высокопоставленных военных находятся в командных пунктах азербайджанских ВС и руководят военными действиями", - отметил президент.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Кроме того, в Армении и НКР объявили военное положение и мобилизацию. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Вчера представитель Минобороны США заявил, что Турция перебросила в Азербайджан сотни сирийских наемников.