Глава НАБУ Артем Сытник заразился коронавирусом
Глава НАБУ Артем Сытник заразился коронавирусом. Об этом сообщили "Стране" источники в его окружении.
Сам факт его болезни официально не афишируется, хотя протекает она не в легкой форме.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса перенесли заседания Верховной Рады. В последние дни заразилось уже более 10 депутатов.
Среди них экс-президент Петр Порошенко, который был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.
А депутат из его политической силы "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заразилась коронавирусом во второй раз.
Также мы писали, почему октябрь начался с рекордов по ковиду и ждет ли Украину новый локдаун. Число новых инфицированных превысило четыре тысячи человек в день.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.