Глава НАБУ Артем Сытник заразился коронавирусом. Об этом сообщили "Стране" источники в его окружении.

Сам факт его болезни официально не афишируется, хотя протекает она не в легкой форме.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса перенесли заседания Верховной Рады. В последние дни заразилось уже более 10 депутатов.

Среди них экс-президент Петр Порошенко, который был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией.

А депутат из его политической силы "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заразилась коронавирусом во второй раз.

Также мы писали, почему октябрь начался с рекордов по ковиду и ждет ли Украину новый локдаун. Число новых инфицированных превысило четыре тысячи человек в день.