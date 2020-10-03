Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, у которого недавно подтвердилась коронавирусная болезнь, хорошее.

Об этом в субботу, 3 октября, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли, передает РИА Новости.

"Этим утром у президента дела идут очень хорошо", - сказал медик.

Он также добавил, что именно он настоял на госпитализации Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида. Конли отметил, что президент США на данный момент не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, трудностей с дыханием или передвижением у Трампа не возникает.

Медик заверил, что внутренние органы президента США функционируют нормально, тем не менее врачи следят за состоянием главы государства.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, после того как инфекция была выявлена у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс.

Ранее мы разбирались в том, к каким последствиям приведет болезнь Трампа на фоне предвыборной кампании в США.