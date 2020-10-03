У трех американских сенаторов-республиканцев диагностирован коронавирус.

Об этом информирует телеканал CNN.

Отмечается, что если они не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

Накануне стало известно об инфицировании вирусом сенаторов Тома Тиллиса и Майка Ли. В субботу поступила информация о болезни сенатора Рона Джонсона от штата Висконсин: он уже находился в карантине после контакта с носителем вируса, однако наличие COVID-19 показали лишь третьи анализы. Между тем, у Джонсона симптомов болезни не наблюдается.

CNN отмечает, что если все три сенатора не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Эми Конет Барретт на должность судьи Верховного суда, кандидатуру которой предложил президент США Дональд Трамп.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководитель предвыборного штаба Трампа и менеджер его кампании-2016 заболели Covid-19.

Еще мы писали о том, как изменится кампания Трампа после его заражения коронавирусом.