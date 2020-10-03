В новостных сюжетах государственного белорусского телеканала "Столичное телевидение" (СТВ) от 3 октября ряд государств были подписаны названиями времен СССР с приставкой "бывшие". Так, например Украина была переименована в "бывшую СССР".

Об этом сообщает Liga.

Запись трансляции СТВ опубликована на YouTube канале телеканала.

Так, в сюжете об эпидемии коронавируса в Украине место событий указано с подписью "бывшая УССР".

Репортаж из Польши, в свою очередь, подписали "бывшая Польская народная республика".

А новость из Литвы сопровождалась надписью "бывшая советская Литовская республика".

Видео: YouTube/ CTVBY

Напомним, недавно у Александра Лукашенко предложили считать столицей Украины поселок Борщи на севере Одесской области.

Ранее мы писали, что после завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, официальная Украина планирует называть его по имени без указания должности.