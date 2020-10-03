В Беларуси правоохранители задержали главного редактора гомельского издания "Сильные новости" Анну Якштас и ее супруга, журналиста Дениса Якштаса.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщил основатель издания Петр Кузнецов в своем Facebook.

"Забрали всю технику, а ребят - в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети. В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию", - написал Кузнецов.

Позже он добавил, что что Денис Якштас утром поехал на велосипеде за грибами, однако по дороге его задержали правоохранители. По информации Кузнецова, в доме Якштасов прошел обыск, в ходе которого была изъята вся техника.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов подтвердил, что Якштасы были задержаны "в рамках административного производства". В то же время правоохранитель отрицает, что в доме журналистов проводился обыск, однако заявил, что у них "изъята компьютерная техника".

Напомним, на прошлом оппозиционном женском марше в Минске силовики задержали четырех журналисток из изданий "Еврорадио", "Белсат", "Наша ніва" и "tut.by".

Ранее мы писали, что министерство информации Беларуси с 1 октября по 30 декабря отозвало статус сетевого издания у новостного портала tut.by, благодаря которому он приравнивался к СМИ.