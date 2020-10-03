Канада формирует собственную группу судебно-медицинских экспертов для изучения доказательств и информации о сбитом украинском самолете МАУ возле Тегерана в январе этого года.

Об этом сообщило МИД Канады на запрос агентства The Associated Press.

Команда канадских специалистов соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января, а также проконсультирует правительство Канады о достоверности этой информации.

"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сначала Иран отрицал ответственность за авиакатастрофу, прежде чем признать, что Boeing 737-800 упал после попадания двух иранских ракет.

Как сообщала "Страна", иранский генерал заявил, что самолет МАУ могли сбить и США.