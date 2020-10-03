Германия отказала России в консульском доступе к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который восстанавливается после отравления.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

По мнению российского ведомства, Берлин продолжает игнорировать взаимодействие с Москвой по отравлению Навального.

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному", - говорится в заявлении.

Также в МИД заявили, что вокруг ситуации с Навальным "искусственно раздувается истерия".

Ранее сообщалось, что Германии объявила о неизбежности санкций против России, если выводы об отравлении Навального подтвердятся.

Также мы писали, что Алексей Навальный санкций против России бесполезными.