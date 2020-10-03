В Запорожской области в реке нашли тело женщины, которая ранее разыскивалась как пропавшая без вести.

Об этом сообщили на сайте Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что тело погибшей обнаружили в реке Конка в селе Преображенка.

"Прибыв на место происшествия, спасатели извлекли тело женщины без признаков жизни и доставили ее на берег. Погибшую передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. Ею оказалась 65-летняя жительница села Преображенка Ореховского района", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибшая 65-летняя Людмила Ивановна Дыминская – ее разыскивали еще с 18 сентября. Она ушла из дома и все это время родственники не могли связаться с ней. В последний раз ее видели возле церкви в Орехове.

Волонтеры и ее родные искали ее в посадках, полях, заброшенных домах и в городе. К поискам также привлекли квадрокоптер "Следопыт", но ее так и не нашли.

Ранее "Страна" сообщала, что на Русановской Набережной в Киеве из Днепра спасатели вытащили утопленника.

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