В Соломенском районе Киева неизвестный зарезал администратора продуктового магазина. 35-летняя женщина скончалась от ножевых ранений, правоохранители разыскивают преступника.

Об этом в субботу, 3 октября, информирует пресс-служба полиции Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в складском помещении продуктового магазина на проспекте Отрадном он обнаружил женщину с ножевыми ранениями. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и врачи для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось выяснить, что в магазин зашел неизвестный и нанес женщине несколько ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент полицейские проводят следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию преступника.

Напомним, недавно в Одессе в аптеке неизвестный зарезал 21-летнюю девушку-фармацевта. Полиции удалось задержать преступника, им оказался ревизор аптечной сети.

Ранее мы писали о том, как киевлянин ранил своего сына осколком от стеклянной бутылки, в результате чего тот скончался.