Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если страны, обещавшие покончить с подконтрольными террористам зонами в Сирии, не сдержат слова, то Анкара будет действовать самостоятельно.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Страны, которые не говорят ни слова о террористических организациях и их покровителях, когда дело доходит до Турции, забывают обо всех моральных принципах, правах и законах. Однако это не сможет заставить нас отступить от своего пути", - приводит слова Эрдогана агентство.

По его словам, действия Анкары сорвали планы создания "террористического коридора" вдоль южной границы Турции, и турецкие власти продолжат прикладывать усилия для достижения полной безопасности этого региона.

Отметим, что "подконтрольными террористами зонами" Эрдоган, скорее всего, понимает территорию, которую контролируют сирийские курды на севере Сирии (они ее занимают при поддержке США). Анкара уже неоднократно требовала разоружить курские отряды и отвести их от границы с Турцией.

Ранее Эрдоган заявил, что Иерусалим принадлежит Турции.

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