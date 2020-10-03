22 бастующих горняка шахты "Октябрьская" в Кривом Роге ровно месяц находятся под землей.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщил глава профсоюза Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"Сегодня подземному протесту на шахте "Октябрьская" один месяц. 22 горняка с первого дня и до настоящего времени продолжают свою борьбу за повышение оплаты их труда, за безопасность своей работы", - написал Волынец.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Они требовали от руководства повышения зарплат. 8 сентября на родине президента Владимира Зеленского около 400 горняков шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" объявили о забастовке. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда.

По состоянию на 1 октября под землей оставались 24 горняка шахты "Октябрьская".