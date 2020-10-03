Ровно 30 лет назад, 3 октября 1990 года, ФРГ и ГДР вновь стали единым государством. По этому случаю во многих городах Германии проходят праздничные мероприятия. Первые лица страны собрались сегодня на главной церемонии в Потсдаме, где выступили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

Об этом информирует Deutsche Welle.

Так, президент ФРГ в ходе своей торжественной речи предложил создать мемориальный комплекс, посвященный воссоединению и предшествующей ему мирной революции.

"Если мирная революция должна оставаться источником вдохновения и сегодня, то давайте же создадим мемориал, который будет напоминать об этом мужестве", - сказал Штайнмайер.

Он добавил, что уже в Германии появилось много мест, которые напоминают о событиях 90-го года, однако стране нужно "особое место", которое станет мемориалом, напоминающим не только о стремлении демонстрантов к свободе и демократии, но и о том, что "восточные немцы взяли свою судьбу в собственные руки и сами освободили себя".

При этом президент ФРГ отметил, что сейчас "мы живем в лучшей Германии, которая когда-либо была" и назвал немцев "счастливчиками в центре Европы".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев к единству и мужеству в условиях пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

"Мы знаем, что сейчас мы снова должны быть мужественными. Мужественным, чтобы идти новыми путями учитывая пандемию, мужественными, чтобы действительно преодолеть разногласия между Востоком и Западом, которые еще существуют, мужественными и для того, чтобы снова и снова требовать единства всего общества и работать для этого", - сказала глава немецкого правительства.

Также Меркель поблагодарила всех причастных к революции за то, что немецкое единство "в целом" состоялось как явление.

Из-за коронавирусного карантина в Германии количество участников торжественных мероприятий в Потсдаме была ограничена до 230 человек, за соблюдением ограничений следили 2500 полицейских.

Напомним, в прошлом году первый президент СССР Михаил Горбачев по случаю тридцатилетия падения Берлинской стены заявил, что воссоединение Германии является одним из самых важных поступков в его жизни.

Ранее "Страна" писала о том, разделена ли Германия спустя десятилетия после падения Берлинской стены.