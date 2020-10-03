На Камчатке сообщают о масштабном загрязнении. Что об этом известно
На Камчатке в России сообщают о масштабном загрязнении Тихого океана, из-за чего на берег выбросило множество мертвых морских животных и рыб. После сообщений в соцсетях начата проверка.
В конце сентября серферы на Камчатке стали говорить, что на Халактырском пляже изменился цвет воды. Кроме того, после заплывов у них краснели глаза, а на коже появилось раздражение.
В октябре в соцсетях появились фото и видео с Камчатки. На них было видно, что Халактырский пляж в Петропавловске-Камчатском был усыпан мертвыми осьминогами, крабами и морскими ежами.
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Я не блоггер. Никогда им не была. Моя душа плачет.. мой Дом, мой Океан - болеют... первые два видео сделаны сегодня 03 октября 2020 года. Другие 2 фото почти год назад на этом же месте!!!! Посмотрите на цвет воды за моей спиной и на видео! Разница огромна! Мы не биологи, не экологи, мы просто живем в Океане круглыми сутками. Я знаю, когда ему хорошо, я знаю, когда ему плохо.. знаю, в какой воде любят показывать себя косатки, киты и другие животные. Знаю, когда лучше сидеть на берегу и просто наблюдать за ненастьем. Знаю, когда можно нырять под воду.. мы знаем многое. Мы Его чувствуем. Мы Его любим. Мы не можем молчать. Мы не можем ничем помочь... Сегодня я была на Океане. Мне хватило 20-ти минут, чтоб горло болело до сих пор.. мы собирали морских животных на экспертизу - руки зудят.... Океан не пахнет нашим Океаном. Он болеет. Ему плохо. До слез! Песок весь вспахан людьми и техникой - здесь это видеть очень непривычно. От слова «совсем». На этом месте мы делаем палаточный лагерь и ночуем на протяжении всего года. Следы всегда только наши. 🤷🏻♀️ Я никогда не верила в социальные сети. До сегодняшнего дня. Ровно сутки прошли - весь мир взбудоражен! Хочу сказать спасибо всем за поддержку, за участие! Мы, пока, не знаем, что с этим делать. Не знаем, как помочь ему, нашему Океану. Сейчас это самое главное! Но мы ждем результатов независимой экспертизы, которую обязательно опубликуем! Я желаю всем серферам и тем, кто сейчас лечит свой организм скорейшего выздоровления. Океану я желаю тоже самого! Я тебя люблю, мой Тихий ОкеанСпасибо @snowave_kamchatka @mihamoroz @yola_la и тем тысячам неравнодушных людей на нашей Планете
Пользователи сообщают, что выше по реке, впадающей в океан, находится военный полигон. В свою очередь В Минобороны опровергли причастность флота к загрязнению Камчатки.
"На полигоне "Радыгино" начиная с июня 2020 года никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, никаких мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось" - цитирует Минобороны "Интерфакс".
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что финальные результаты исследования проб воды еще не готовы, они станут известны 5 октября, но уже сейчас ясно, что загрязняющие вещества в них есть. Губернатор порекомендовал местным жителям воздержаться от посещения пляжа.
"Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе" - сообщили в Минприроды региона.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что после сообщений о загрязнении был организован рейд. Во время него отбирают пробы воды в океане и впадающей в него реки.
Следственный комитет РФ по Камчатскому краю сообщил, что по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится проверка.
3 октября Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщило, что Халактырский пляж выглядит чистым.
"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано", - говорилось в сообщении.
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Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки
При этом пользователи соцсети обратили внимание на полосы на песке, которые свидетельствуют, что пляж только что убрали.
Ранее мы писали, что после того, как из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо, вода загрязнилась почти в 6 раз больше нормы.
Также мы писали, что Госэкоинспекция оценила ущерб морю в Одессе, который нанес танкер Delfi.