На Камчатке в России сообщают о масштабном загрязнении Тихого океана, из-за чего на берег выбросило множество мертвых морских животных и рыб. После сообщений в соцсетях начата проверка.

В конце сентября серферы на Камчатке стали говорить, что на Халактырском пляже изменился цвет воды. Кроме того, после заплывов у них краснели глаза, а на коже появилось раздражение.

В октябре в соцсетях появились фото и видео с Камчатки. На них было видно, что Халактырский пляж в Петропавловске-Камчатском был усыпан мертвыми осьминогами, крабами и морскими ежами.

Пользователи сообщают, что выше по реке, впадающей в океан, находится военный полигон. В свою очередь В Минобороны опровергли причастность флота к загрязнению Камчатки.

"На полигоне "Радыгино" начиная с июня 2020 года никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, никаких мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось" - цитирует Минобороны "Интерфакс".

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что финальные результаты исследования проб воды еще не готовы, они станут известны 5 октября, но уже сейчас ясно, что загрязняющие вещества в них есть. Губернатор порекомендовал местным жителям воздержаться от посещения пляжа.

"Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе" - сообщили в Минприроды региона.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что после сообщений о загрязнении был организован рейд. Во время него отбирают пробы воды в океане и впадающей в него реки.

Следственный комитет РФ по Камчатскому краю сообщил, что по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится проверка.

3 октября Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщило, что Халактырский пляж выглядит чистым.

"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано", - говорилось в сообщении.

При этом пользователи соцсети обратили внимание на полосы на песке, которые свидетельствуют, что пляж только что убрали.

Ранее мы писали, что после того, как из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо, вода загрязнилась почти в 6 раз больше нормы.

Также мы писали, что Госэкоинспекция оценила ущерб морю в Одессе, который нанес танкер Delfi.