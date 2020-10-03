Мощный шторм "Алекс", который обрушился на юго-восточное побережье Франции - Французскую Ривьеру - привел к масштабному наводнению, разрушениям и человеческим жертвам.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, предупреждение о шторме поступали от национальной метеорологической службы FranceMeteo в течение недели, на юго-восточном побережье Средиземного моря был объявлен "оранжевый" уровень опасности.

По словам директора по вопросам гражданской защиты Министерства внутренних дел Франции Жереми Круншана, от последствий наводнения, которое было вызвано штормом "Алекс", 20 человек погибли, по меньшей мере восемь считаются пропавшими без вести. Сила ветра достигала 180 км в час; за предыдущие сутки выпало 450 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму.

Сильные разрушения были нанесены курортному городу Ницца.

Сейчас шторм "Алекс" передвигается к побережью Италии. Соболезнование и поддержку жертвам шторма и их близким выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее шторм "Янос" унес жизни трех человек в Греции.

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