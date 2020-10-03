В Тернополе мотоциклист, который скрывался с места ДТП, столкнулся с автомобилем патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области.

Согласно предварительным данным, патрульные заметили мотоцикл, который скрылся с места аварии. На требование правоохранителей остановится водитель не ответил, поэтому они начали преследование и передали ориентировку другим патрулям.

"Во время преследования произошло столкновение - водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, их госпитализировали. Также поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции и представители ГБР.

Напомним, ранее под Киевом пьяный водитель протаранил патрульных, скрылся и вернулся.

Также мы писали, что за одну ночь в середине рабочей недели патрульная полиция Киева поймала 22 пьяных водителя.