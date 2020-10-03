Азербайджан пообещал полную безопасность гражданским лицам, проживающим на территории Нагорно-Карабахского региона и желающим перейти на азербайджанскую сторону. Об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что это также относится и к армянским солдатам. "Если они сложат оружие и перейдут на азербайджанскую сторону, мы полностью гарантируем их безопасность", - добавил Гаджиев.

По его словам, Баку гарантирует безопасность тем лицам, которые хотят перейти на азербайджанскую сторону. Они будут обеспечены необходимым питанием, убежищем, и будут находиться в полной безопасности согласно Женевским конвенциям.

Ранее армянская армия заявила о наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Позже Армения отчиталась, что наступление Азербайджана в Карабахе остановлено.