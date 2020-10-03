В Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о еще 51 погибшем военном в боях с Азербайджаном.

Об этом в субботу сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, по уточненной информации, с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Кроме того, в Армении и НКР объявили военное положение и мобилизацию. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Сегодня президента Азербайджана Алиев назвал бессмысленными встречи с Пашиняном и заявил, что Азербайджан продолжит войну в Карабахе.