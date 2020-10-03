Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила еще один рейс в Ереван в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, компания отменила четвертый регулярный рейс "Киев-Ереван" PS611, запланированный на понедельник, 5 октября.

"Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что действия МАУ "синхронизируются с позицией Государственной авиационной службой Украины".

Напомним, похожая ситуация была в конце сентября - МАУ отменила рейс в Ереван, который должен был состояться 28 числа.

Также "Страна" писала, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана