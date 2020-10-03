"Слуги народа" и власти на местах используют подкуп избирательных комиссий и скупку голосов, а также отказ в регистрации кандидатов под надуманным предлогом, чтобы не допустить кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" к выборам.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер", передает пресс-служба политсилы.

"Фальсификациям, которые уже начались, положил начало сам президент Зеленский, когда отменил выборы в абсолютно мирных городах Донецкой и Луганской областей, и полмиллиона граждан оказались лишены своего конституционного права выбирать себе мэров городов, глав громад. Он нажал на спусковой крючок, а остальные пошли за ним. Уже сегодня видно насколько это будет грязная кампания", - подчеркнул Юрий Бойко.

Также политик привел примеры таких злоупотреблений на местах.

"Николаевская область. В облсовет и в горсовет ТИК не регистрирует нашу партию под надуманными предлогами, это при том, что на Николаевщине у ОПЗЖ самый высокий рейтинг. Мы подали в суд, и ЦИК вмешалась в этот процесс, потому что там явное нарушение. В Рубежном (Луганская область) пошли еще дальше. Там один из народных депутатов, который часто голосует вместе с провластной фракцией, подкупил большинство членов территориальной комиссии. Те партии, которые он ведёт на выборы - зарегистрировали, а все остальные – нет. Комиссию распустили, завели уголовное дело на председателя. Сейчас будет новая комиссия, и я уверен, что справедливость будет восстановлена", - сказал Юрий Бойко.

Кроме того, сопредседатель политсилы заявил о необходимости жесткого контроля со стороны правоохранительных органов и оперативной реакции на любые нарушения избирательного законодательства.

"Еще не началось голосование, а уже такие безобразия творятся. Партии, даже названия которых никто не знает, участвуют в жеребьевке. Местный "князек" их выкупает и формирует там большинство. И это послушное большинство потом отказывает в регистрации партиям – лидерам в регионе. Выкупают территориально-избирательные комиссии – такого еще никогда не было. Правоохранительные органы должны жестко контролировать и оперативно реагировать на подобные ситуации", - сказал он.

Бойко обратился ко всем участникам избирательного процесса с призывом помнить об ответственности и не нарушать закон.

"Хочу предупредить всех, кто "строит" эти схемы и в них участвует - наказание будет очень серьёзным. На примере Луганской области я знаю сколько людей уже пострадало, а сколько еще может пострадать. 92 человека были допрошены, и они сейчас фактически сидят под статьей", - сказал Бойко.

Напомним, в конце сентября "Оппоплатформа" заявила, что власти пытаются не допустить ее на выборы в Николаевской области.

Также Юрий Бойко обвинил партии Зеленского и Порошенко в попытке не допустить ОПЗЖ к местным выборам.