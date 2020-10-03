Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики удалось остановить наступление вооруженных сил Азербайджана.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Армии обороны Арцаха удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника. На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. А сегодня, 3 октября, в Армении заявили о масштабном наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Кроме того, сообщалось, что Алиев назвал бессмысленными встречи с Пашиняном и заявил, что Азербайджан продолжит войну в Карабахе.