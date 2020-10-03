Спасатели продолжают работать в Луганской области, где горят леса. Фото: dsns.gov.ua

В субботу, 3 октября, количество жертв лесных пожаров в Луганской области возросло до 10 человек, а еще один считается без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Ситуация в Луганской области. Дополнительная информация о погибших и без вести пропавших лиц во время пожаров на территории области по состоянию на 13:00 (3 октября): погибшие - 10 человек, без вести пропавшие - 1 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селах Сиротино и Вороново под завалами обнаружены тела и фрагменты тел людей, которые считались без вести исчезнувшими. Среди них:

  • Андреева Наталия Викторовна, 25.01.1964 г.р. (жила по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а);
  • Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р. (жила в с. Сиротино, ул. Пушкина, 27);
  • Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р. (смт. Вороново, ул. Солнечная, 26).

Силовики нашли тела пропавших без вести в пожарах под Луганском. Скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что власти выплатят семьям погибших при пожаре по 200 тысяч гривен.

Мы также писали, что по факту бушующих в Луганской области пожаров правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.

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