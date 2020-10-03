В субботу, 3 октября, количество жертв лесных пожаров в Луганской области возросло до 10 человек, а еще один считается без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Ситуация в Луганской области. Дополнительная информация о погибших и без вести пропавших лиц во время пожаров на территории области по состоянию на 13:00 (3 октября): погибшие - 10 человек, без вести пропавшие - 1 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селах Сиротино и Вороново под завалами обнаружены тела и фрагменты тел людей, которые считались без вести исчезнувшими. Среди них:

Андреева Наталия Викторовна, 25.01.1964 г.р. (жила по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а);

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р. (жила в с. Сиротино, ул. Пушкина, 27);

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р. (смт. Вороново, ул. Солнечная, 26).

Ранее "Страна" сообщала, что власти выплатят семьям погибших при пожаре по 200 тысяч гривен.

Мы также писали, что по факту бушующих в Луганской области пожаров правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.