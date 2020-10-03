Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о негативном влиянии переохлаждения на иммунитет к Covid-19.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщает "РИА Новости".

"Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", - сказала специалист, подчеркнув, что необходимо соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором, масочный режим, гигиену рук, социальную дистанцию и не переохлаждаться.

Также она отметила, что коронавирусная инфекция новая, поэтому делать какие-то прогнозы о росте и спаде заболеваемости затруднительно.

Напомним, ранее ученые нашли витамин, снижающий риск заражения и смерти от коронавируса.

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