В субботу, 3 октября, стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия отменила ряд постановлений о регистрации на местных выборах однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского, председателя исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, а также претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в ЦИК поступила жалоба Одесской областной организации политической партии "Слуга народа". Политсила просила признать противоправной бездеятельность этой комиссии относительно неосуществления надлежащей проверки представленных документов и несообщения об имеющихся недостатках в представленных в этой избирательной комиссии документах для регистрации некоторых кандидатов на должность городского головы.

В частности, речь шла о кандидатах с фамилиями Филимонов, Зеленский и Саакашвили, выдвинутых партиями "Наша Земля", "Студенческая партия Украины", "Цыганская партия Украины", "Молодежь к власти", "Зеленые", "Блок Михеила Саакашвили" и Областной организацией политической партии "Стабильность и справедливость".

Уточняется, что в ходе проверки было обнаружено отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов бумаг о внесении ими денежного залога.

"Следовательно, Комиссия отменила соответствующие постановления Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на должность городского головы, выдвинутых указанными местными организациями политических партий. А также - обязала эту избирательную комиссию до 21 часов 3 октября 2020 повторно рассмотреть соответствующие документы представленные для регистрации кандидатов на должность городского головы этими местными организациями политических партий", - говорится в тексте сообщения.

Помимо этого, ЦИК обратилось к Национальной полиции Украины с требованием принять соответствующие меры.

До этого "Страна" рассказывала, что почти 30 человек намерены претендовать на пост мэра Одессы в ходе предстоящих местных выборов. Среди них было четыре Олега Филимоновых, который идет от "Слуги народа", а также два Зеленских.

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