Билл Степьен, руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа, у которого недавно подтвердили коронавирус, заболел Covid-19. Такой же диагноз поставили менеджеру кампании Трампа 2016 года Келлиэнн Конуэй, помогавшей президенту США готовиться к дебатам с Байденом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Так, Степьен получил положительный тест в пятницу вечером, у него наблюдаются "слабые симптомы, похожие на грипп". Он продолжает работать из дома. Как известно, Степьен сопровождал Трампа во вторник время поездки в Кливленд, где прошли первые президентские дебаты.

Также, по информации CNN, он находился в непосредственной близости от советницы Трампа Хоуп Хикс, у которой ранее выявили коронавирус.

Кроме того, он принимал участие в подготовительной сессии дебатов с бывшим советником Белого дома Келлиэнн Конуэй, которая в пятницу сообщила, что тоже заболела Covid-19.

Вчера Степьен заявил, что мероприятия в рамках предвыборной кампании Трампа отложены или будут проведены в онлайн-формате.

Напомним, коронавирус у президента США Дональда Трампа обнаружили в пятницу, 2 октября. Также болезнь подтвердилась у первой леди Мелании Трамп.

Ранее стало известно, что состояние заболевшего коронавирусом Трампа ухудшилось, появились характерные симптомы инфицирования: кашель и температура.