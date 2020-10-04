Турция продолжает преследовать своих бывших граждан, которые скрываются от Эрдогана в Украине.

"Страна" уже писала о том, как турецкая разведка при поддержке СБУ похищает политэмигрантов в Украине на примере курда Исы Мехмета Озера.

Теперь, Турция пытается вернуть на родину бывшего офицера армии Турции Бозкира Нури Гохана. В опасности себя ощущают и другие турецкие оппозиционеры, которые живут в Украине.

Подробности - в материале "Страны".

По стопам Порошенко

Преследовать турецких диссидентов в Украине начали еще при Порошенко, два года назад, когда устроили первые облавы на политэмигрантов.

"Под раздачу" тогда попали так называемые гюленисты - сторонники живущего в США 79-летнего проповедника Фетхуллаха Гюлена, врага Эрдогана, которого тот обвиняет в подготовке военного переворота в Турции в 2016 году.

Тогда турецкие спецслужбы, с согласия украинских властей, вывезли из Одессы и Николаева оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита.

Наши дипломатические источники объясняли экстрадицию турецких оппозиционеров "личными договоренностями Порошенко и Эрдогана". В том числе и вокруг создания автокефальной украинской церкви, в которой ключевую роль играла поддержка Вселенского патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в Стамбуле.

А теперь и Зеленский, как и его предшественник, после общения с Эрдоганом во время его визита в феврале этого года поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений в Украине, связанных с оппозиционной Эрдогану организацией Гюлена.

Проповедник создал по всему миру сеть своих последователей и школ под названием "Хизмет" (в переводе - "служба"), которые финансируют его друзья-предприниматели.

На наш официальный запрос в СБУ еще весной отказались рассказать подробности, как выполняется поручение Зе, сославшись на запрет разглашать информацию, касающуюся контрразведки.

"А экстрадицией занимаются Генпрокуратура и Министерство юстиции", - говорится в ответе СБУ на запрос "Страны" за подписью начальника департамента защиты национальной государственности Анатолия Бублика.

Сейчас спецслужбы также отказались сообщать какие-либо подробности.

Сотня из "черного списка"

Живущий в Киеве журналист Юнус Эрдогду, который входит в "черный список" турецких оппозиционеров, также опасается выдачи властям Турции.

"Пока никаких сигналов не поступало, но я ожидаю чего угодно в любой момент. Анкара через посла продолжает требовать передать им сторонников Гюлена. Надеюсь, ничего плохого не случится, но если Украина хочет навредить, то что же поделаешь", - сказал он "Стране".

Другие оппозиционно настроенные к Эрдогану турки, живущие в Украине, не исключают новых попыток их выдачи Анкаре. Всего в "черном списке", по данным Эрдогду, около ста.

Однако открыто говорить соглашается только Эрдогду - остальные опасаются.

"Некоторые из преследуемых турецким правительством людей живут в Украине давно и на законных основаниях. Им не хочется быть на повестке дня, и они не хотят, чтобы их имена просочились в прессу, так как у них есть свой бизнес и местные партнёры, которые будут обеспокоены новостями с позиции Турции. К сожалению, правительство Турции ярлыкует этих людей как террористов, хотя нет никаких доказательств, поэтому турецкая разведка совместно с СБУ действуют, не дожидаясь решения судов. Люди из списка, который Турция запросила у Зеленского, постоянно в беспокойстве, и поэтому часто меняют местоположение, и дозвониться до них также невозможно, так как стараются не пользоваться телефоном", - сказал "Стране" Эрдогду.

И все же нам удалось поговорить с одним из диссидентов анонимно. Это турецкий бизнесмен, сторонник Гюлена, который живет в Украине и опасается, что его могут похитить турецкие спецслужбы.

"Я есть в этом черном списке. При Порошенко боялся, что меня вывезут в Турцию - а там ждет очень жесткое наказание. И при Зеленском боюсь - ничего не изменилось. У меня есть информация, что СБУ и турецкая разведка готовят операцию против турецких диссидентов. Эрдоган вроде бы ему пообещал деньги за помощь в поимке своих оппонентов в Украине, плюс есть политический фактор. А мы - жертвы. Хотя любое государство обязано защищать тех, кому предоставило убежище", - говорит нам турок-диссидент, попросивший остаться неназванным.

История офицера спецназа

Тем временем нам стали известны подробности истории 46-летнего офицера турецкого спецназа Гохана, которого на родине подозревают в причастности к резонансному убийству известного турецкого журналиста и писателя Неджипа Хаблемитоглу, убитого на улице еще в 2002 году.

Перед смертью Хаблемитоглу занимался расследованием деятельности движения Гюлена и написал о нем книгу.

Писателя застрелили 18 декабря 2002 года прямо на улице в столице Турции Анкаре. Однако по горячим следам киллеров тогда так и не нашли. Зато спустя семнадцать лет – в мае 2019 года, прокуратура Анкары вдруг возобновила уголовное дело по давнему незакрытому преступлению. И обвинила в нем бывшего турецкого военного Гохана, который к тому времени проживал уже в Украине.

Гохан ранее служил офицером в элитных подразделениях спецназа турецкой армии. Принимал участие в военных операциях Турции в Иране, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Грузии и Азербайджане, за что был неоднократно награжден правительством.

В 2003 году к власти в Турции пришел Реджеп Тэйип Эрдоган, который начал политику исламизации страны и укрепления личной вертикали власти.

И почти сразу же вступил в конфликт с влиятельными военными, которые отстаивали светский путь развития страны. Это вылилось в массовые аресты высших и средних командиров турецкой армии.

Коснулось это и майора Гохана – в 2007 году военный трибунал Анкары обвинил его в раскрытии государственной тайны и осудил на шесть лет тюрьмы. Но вместо 6 лет он отбыл всего два с половиной года, затем приговор суда был отменен.

По словам Эрдогду, эта история с обвинением Гохана в раскрытии гостайны связана с тем, что турецкий военный отвечал за переправку оружия из Турции на Ближний Восток.

"Несколько транспортов с турецким оружием было остановлено на территориях неподконтрольных Турции. В сливе этой информации обвинили Гохана", - рассказал Стране Юнус Ердоглу.

Но после выхода на свободу турецкого офицера снова обвинили. Уже в сотрудничестве с "террористическими" организациями FETO та PDY. Обе считаются структурами, подконтрольными Гюлену.

Впрочем, эти обвинения затем были сняты. Но Гохан намек понял и в 2015 году предпочел эмигрировать в Украину, где получил вид на жительство.

Дело в том, что еще в 2009 году Гохан женился на украинке, в браке родился сын. Поэтому и переехал на родину жены.

В 2018 году бывший офицер подал в турецкий суд через доверенного адвоката иск о реабилитации и возвращении военного звания, пообещав рассказать прессе правду о давлении и преследованиях армейских офицеров и коррупционных схемах в вертикалях турецкой власти.

"Ответка" со стороны турецких властей не заставила ждать – 10 июля 2019 года бывший турецкий офицер был задержан в Киеве по запросу Турции.

Накануне прокуратура Анкары вдруг нашла двух свидетелей убийства 17-летней давности писателя Хаблемитоглу. Свидетели показали, что видели Гохан на месте убийства Хаблемитоглу.

А также рассказали, что знают, куда убийцы якобы выбросил оружие, из которого был застрелен турецкий писатель – в озеро под Анкарой. При этом степень участия самого Гохана в этом преступлении даже со слов свидетелей не ясна – дело в том, что на видео с места убийства фигурирует совершенно другой человек.

Турецкий суд заочно арестовал Гохан, а прокуратура Турции внесла его в список разыскиваемых Интерполом преступников.

Сам Гохан считает, что это месть ему после заявления о намерении рассказать о ситуации в турецкой армии.

Украинские суды не приняли в качестве убедительных доказательств доводы турецкой стороны и освободили Гохана из-под стражи в том же 2019 году. А также отказали турецким властям в экстрадиции офицера.

Но угроза вдруг оказаться в Турции в статусе заключенного осталась – с 2018 года турецкая разведка MIT регулярно похищает в Украине политэмигрантов и вывозит их на родину.

Опасается такой перспективы и бывший турецкий офицер – он неоднократно замечал за собой слежку.

"Его могут похитить в любой момент, учитывая то, что турецкая разведка чувствует себя как дома. Резидент турецкой разведки неоднократно приходил с просроченным удостоверением турецкого журналиста на заседания украинских судов по делу Гохана. О степени свободы турецких спецслужб говорит также то, что этот же резидент турецкой разведки присутствовал даже на пресс-конференции президента Зеленского. Куда не пускали многих украинских журналистов", - говорит "Стране" адвокат Гохана Роман Денисюк.

Сейчас бывший турецкий офицер подал заявление в миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему статуса политического беженца – более точно этот статус называется "персоны, которая нуждается в дополнительной защите".

Однако на данный момент этот статус ему не предоставили

Денисюк утверждает, что украинские власти уже пообещали выдать его подзащитного Турции.

"Есть много информации из разных источников, что украинские власти пообещали президенту Турции помощь в отправка Гохана в Турцию. Это одно из условий поддержки Турции внешнеполитического вектора Украины и экономического сотрудничества. Вполне вероятно, что даже не дожидаясь решения суда, его могут похитить и передать Турции", - считает Денисюк.