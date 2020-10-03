Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были бессмысленными. По его словам, Азербайджан будет воевать, пока Армения не выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

Об этом Алиев сказала в интервью Al Jazeera TV, передает "Интерфакс".

"Сопредседатели Минской Группы попросили меня проявить больше понимания, сказав, что правительство Армении новое, возможно, поэтому, оно не может полностью контролировать свои эмоции и заявления. Я сказал, ну давайте попробуем. Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер. Он (Пашинян - Ред.) сказал мне, что они не вернут территории. Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой, и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?" - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджану нужен не военный конфликт, а мирное возвращение своих земель. "За эти 28 лет были столкновения, но самое крупное из них происходит сейчас", - сказал он.

Также Алиев добавил, что война прекратится только тогда, когда ВС Армении покинут регион: "Это наша позиция, и она не изменится".

"У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас. Те, кто хочет помочь Армении, если так можно сказать, их близкие партнеры, пусть скажут им, чтобы они покинули оккупированные территории. Пусть скажут, что сегодня или завтра, они уедут из Агдама, в следующий раз, на следующей неделе уедут из Физули, на следующей - из Кельбаджара и так далее, и вот тогда мы остановимся", - заявил Алиев.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Как сообщалось, сегодня в Армении заявили о наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Отметим, что ранее Армения заявила о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху.