Полиция Черниговской области разоблачила схему организации подкупа избирателей в городе Бахмач.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполии региона в Facebook.

Так, в пятницу, 2 октября, в Бахмаче во время обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений райгосадминистрации были обнаружены деньги и списки избирателей, что свидетельствует об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.

Как рассказали в пресс-службе, выявить причастных к подкупу избирателей удалось благодаря слаженным действиям управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

"В ходе проведения комплекса мероприятий по предупреждению нарушений избирательного законодательства полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений райгосадминистрации Бахмача может быть причастен к организации подкупа избирателей. В результате проведенного в его автомобиле обыска полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к вышеупомянутому правонарушению. Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Обыск провели в рамках расследования уголовного производства, которое открыто по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины – подкуп избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

В данный момент полиция устанавливает всех лиц, которые причастны к подкупу избирателей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД открыло более 30 уголовных дел по местным выборам.

Также мы писали, что за сутки в полицию поступило почти полсотни сообщений о нарушении избирательного процесса.