В субботу, 3 октября, в сети появилось видео, как главный редактор KozaPress Ирина Славина сожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. Ей пытался помочь случайны прохожий.

Кадры опубликованы в Telegram-канале "Baza".

"Видео не для слабонервных - акт самосожжения главного редактора издания "Коза Пресс" Ирины Славиной в Нижнем Новгороде. С самого начала ей пытался помочь случайный прохожий, но Ирина его оттолкнула", - говорится в сообщении.

Появилось видео, как Ирина Славина сожгла себя у здания МВД. Видео: Telegram/Baza

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 2 октября. При этом в своем последнем посте в Facebook Славина указала: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

До этого журналистка рассказала, что у нее дома прошел обыск, в ходе которого силовики "искали листовки, счета "Открытой России", а также икону с ликом Михаила Ходорковского".

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