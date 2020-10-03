В иерусалимской больнице "Хадасса Эйн-Керем" провели эксперимент по лечению инфицированных коронавирусом с помощью биологических клеток, взятых у здоровых людей. В результате все пять тяжелых больных участников испытаний были выписаны из больницы.

Об этом сообщает "9 канал Израиль".

"Накануне, 30 сентября, пятый из пяти тяжелобольных пациентов был выписан, после того как получил инновационное лечение в рамках первого клинического испытания такого рода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что испытание на пациентах проводилось с одобрения министерства здравоохранения Израиля. Всего участие в эксперименте принимали участие пятеро тяжело больных, двое из которых находились в критическом состоянии.

Препарат под названием "Alostra" был разработан на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя "красной зоны" "Хасдассы", профессора Дрора Меврураха, совместно с биотехнологической компанией Analybex Therapeutics.

Напомним, правительство Израиля ужесточает карантин из-за распространения коронавируса, и вводит ограничения на вылеты из страны.

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