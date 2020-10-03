В Украине только один регион соответствует критериям для смягчения карантина, это Кировоградская область. В остальных значительно превышен показатель заболеваемости Covid-19. В целом по стране он держится на уровне 130,3 на 100 тысяч населения, что более чем в три раза выше нормы.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 3 октября.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение Covid-19.

Регионом со значительным распространением Covid-19 считается регион, в котором имеется хотя бы один из таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости на Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев Covid-19 составляет более 10%.

В пресс-службе отметили, что Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона со значительным распространением коронавируса и публикует их на своем сайте.

По состоянию на 3 октября в Украине только в Кировоградской области не превышен ни один из обозначенных показателей. В остальных заболеваемость значительно выше нормы. Хуже всего дела обстоят в Тернопольской, Черновицкой и Харьковской областях, там заболеваемость держится на уровне 304,2, 227,7 и 212,9 на 100 тысяч населения за 14 дней соответственно.

Тем временем в Украине четвертый день подряд антирекорд по коронавирусу. За минувшие сутки - 4 661 новых случаев.

Кроме того, на сегодняшний день в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 уже заполнены.