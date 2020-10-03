Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердят результаты анализов российского Алексея Навального, свидетельствующие об отравлении оппозиционера "Новичком", новых санкций против РФ будет не избежать.

Об этом он рассказал во время интервью порталу T-online.

"Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует четкий ответ ЕС. Я убежден в этом. Мы, государства-члены ЕС, решим это вместе. Убежден, что санкций не избежать", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли это санкции против отдельных лиц и отраслей или против всей России, Маас заявил, что принимаемые меры должны быть адресными и соразмерными.

"Такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа", - добавил министр.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шарите". Спустя некоторое время оппозиционер пришел в себя.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. "Страна" приводила подробный разбор этой истории.

Также "Страна" мы писали о том, что в своем отравлении Навальный обвиняет президента России Владимира Путина. Но, несмотря на это, он собирается назад на родину после выздоровления.