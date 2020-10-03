Заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу дали экспериментальный препарат REGN-COV2, который входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни.

Об этом заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, передает "Интерфакс".

"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - Ред.) был очень сильный эффект против вируса... Так что, возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - приводит издание The Guardian слова профессора, который участвует в программе RECOVERY - британских общенациональных испытаний методов лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

По его словам, одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и это подходит для престарелых пациентов.

Также профессор отметил, что REGN-COV2 уже получили 400 - 500 пациентов, и пока никаких данных об опасности препарата не поступало. Он добавил, что препарат отправят на следующей неделе еще в 30 - 40 больниц Великобритании.

Напомним, коронавирус у президента США Дональда Трампа обнаружили в пятницу, 2 октября. Также болезнь подтвердилась у первой леди Мелании Трамп.

"Страна" также писала, что состояние заболевшего коронавирусом Трампа ухудшилось, появились характерные симптомы инфицирования: кашель и температура. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов.