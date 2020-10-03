В Украине - новое ужесточение карантина. В "оранжевую" зону с 5 октября попадет вдвое больше областных центров, чем было ранее.

Это решение Кабмина. Но вопрос - выполнят ли его на местах.

Разбирались, что конкретно будет запрещено с понедельника. И будут ли крупные города соблюдать новые ограничения.

Кто и почему попал в "оранжевую" зону

С понедельника шесть областных центров Украины, которые ранее были "желтыми", переходят в "оранжевую" зону карантина.

Это Винница, Луцк, Днепр, Львов, Николаев и Полтава.

Кроме них в оранжевой зоне остаются такие крупные города как Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий и Черновцы.

То есть - всего 12 областных центров. Грубо говоря, половина украинских мегаполисов перейдут с 5 октября на предпоследнюю ступеньку карантинных ограничений.

Для сравнения - предыдущее зонирование, которое действовало с 28 сентября, включало в "оранжевый" список вдвое меньше областных центров - шесть. То есть налицо тенденция к ухудшению коронавирусной ситуации в стране.

Ковид бьет антирекорды уже четвертый день. Почему так происходит, "Страна" анализировала в материале Осеннее обострение. Почему октябрь начался с рекордов по ковиду и ждет ли Украину новый локдаун.

Как попали в "оранжевую" зону новые шесть городов?

По критериям, которые Кабмин обновил две недели назад, если в областном центре более 160 заболевших на 100 тысяч населения, город переходит в "оранжевую" зону.

Разберемся с ограничениями, которые теперь по идее должны ввести у себя половина областных центров Украины.

Что запрещено в "оранжевой" зоне

Ограничения "оранжевой" зоны, установленные Минздравом еще летом, предусматривают ряд мер. Однако в случае конкретных городов эти меры могут уточняться решением местных властей. И даже дополняться.

Так, например, было в Киеве, когда тот на короткое время попал в "оранжевую" зону. Тогда Виталий Кличко давал пресс-конференцию, на которой рассказал, что именно будет происходить в городе.

Туризм. Должны закрыться все хостелы, турбазы, детские лагеря и остальные учреждения, которые размещают гостей. Исключение здесь - официально зарегистрированные отели.

Еда и развлечения. Клубы, рестораны и кафе могут работать только до 23:00. Массовые мероприятия - по нормам Минздрава не более ста человек из расчета 1 человек на 20 квадратных метров. Но в Киеве этот показатель "разогнали" до 220 человек.

Транспорт. По критериям же МОЗ, достаточно, чтобы возили только сидячих пассажиров - без уточнения пропорций. В Киеве же вводили максимальную заполняемость - 50% сидячих мест.

Медицина. В больницы не будут класть на плановые операции. Исключения - для рожениц, беременных, новорожденных детей и онкобольных. Как оговаривается в постановлении Кабмина, госпитализировать должны в любых неотложных ситуациях, когда отсрочка лечения ведет к значительному риску для жизни и здоровья.

Фитнес. Минздрав своим постановлением №641 закрывает все фитнес-клубы и спортзалы. В Киеве же, когда он попадал в "оранжевую" зону, приняли решение, ссылаясь на разъяснения МОЗ, что могут работать спортзалы, которые обеспечивают заполняемость по десять квадратных метров площади на одного посетителя. То есть речь о больших фитнес-центрах, а мелкие должны были закрыться или же работать в нерентабельном режиме.

Школы. По школам одно правило на все три зоны: они закрываются на карантин, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов города.

Также "оранжевый" уровень включает все запреты "желтого": например, посещение мест соцзащиты, кроме тех, которые оказывают помощь в кризисных ситуациях. И "зеленого" - пребывание в общественных местах и помещениях в маске.

Будут ли в регионах соблюдать правила?

Пока далеко не все согласны ужесточать карантин.

В Полтаве, например, секретарь горсовета Александр Шамота заявил, что вводить ограничения "оранжевой" зоны в городе не будут.

"Мы должны дать возможность людям работать. Транспорт должен работать в обычном режиме. Мы не должны ничего закрывать. Мы уже имели жесткий карантин, мы показали, каким образом это все работает. Мы получили падение экономики, мы получили дыру в бюджете, безработица и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать.

Я считаю, что перед тем, как внедрять жесткий карантин, государство должно дать компенсатор для людей, которые будут выживать", - сказал Александр Шамота.

В остальных регионах пока не реагировали на "оранжевые" зоны. Но там решение Кабмина еще должны утвердить местные власти - на уровне городских комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Как мы видели на примере Киева - эти комиссии могут разрешить то, что не должно работать в "оранжевой" зоне.

Кстати, то же самое в начале августа было во Львове, который попал в эту зону - городские власти отказались закрывать спортзалы и гостиничный бизнес, который составляет основу местной экономики.

Поэтому скорее всего и другие города не станут закрывать бизнес после введения "оранжевых" зон.