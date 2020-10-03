Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС, которые были введены в ответ на аналогичный шаг Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно союзнических обязательств, белорусский ответный список санкций, что вступил в силу сегодня (2 октября - Ред.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - сообщила Захарова.

По ее словам, Москва оценивает санкции ЕС против Беларуси "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые прилагают усилия для нормализации обстановки внутри страны".

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - однако не против Александра Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК республики.

Ограничения были введены из-за фальсификации президентских выборов 9 августа и репрессий против мирных протестующих.

После этого МИД Беларуси немедленно заявил о введении визовых санкций против ЕС в ответ. При этом Беларусь не стала публиковать свой санкционный список.

Кроме того, Великобритания, Канада и США также ввели собственные национальные санкции против белорусских чиновников.