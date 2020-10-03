Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на следующей неделе встретится не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Об этом в Telegram-канале сообщает штаб Светланы Тихановской.

"В Берлине она встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Также Светлана Тихановская выступит в Бундестаге в комитете по международным отношениям и комитете по отношениям Евросоюза", - сказали в штабе.

Также сообщается, что у Тихановской запланированы встречи с представителями крупнейших немецких партий и членами белорусской диаспоры. После этого она отправится в Словакию.

"В Братиславе Тихановская посетит ежегодную международную конференцию Globsec Bratislava Forum", - рассказали в штабе.

До этого мы писали о том, что стала известна дата встречи Меркель и Тихановской, она запланирована на 6 октября.

Ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. Французский лидер пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, а также поспособствовать и освобождению политических заключенных