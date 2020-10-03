Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Иерусалим является турецким городом.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами турецкого парламента в Анкаре, передает "Times of Israel".

Так, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, "палестинцы жили в этом городе тысячу лет".

"В городе, который мы были вынуждены оставить после Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Так что Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла (направление молитвы) — это Аль-Акса", - сказал он.

Также он заявил, что палестинцев в Иерусалиме оккупировал Израиль, который нарушает их права. При этом в Турции считают честью поддерживать палестинский народ.

"Иерусалим для нас - не просто геополитический вопрос. Нынешний облик Старого Города был создан при султане Сулеймане Великолепном. Наши предки выражали уважение городу на протяжении веков", — сказал он.

МИД Израиля пока не прокомментировал заявление Эрдогана.

Отметим, что Иерусалим пребывал под контролем Османской империи в период с 1516 года по 1917 год. Турция в прошлом неоднократно подчеркивала связи с Иерусалимом и выразила крайнее негодование, когда в декабре 2017 года США на официальном уровне признали Иерусалим столицей государства Израиль.

Напомним, ранее президент Сербии узнал от Трампа о переносе посольства своей страны в Израиле в Иерусалим.