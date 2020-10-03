Правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины, а также требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"2 октября в 13:45 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что заминированы все электростанции на территории Украины. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному им адресу", - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, к Днепровской гидроэлектростанции прибыл наряд патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено.

"Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании сделал житель города Васильевки 1974 года, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании", - говорится в тексте сообщения.

Задержанному мужчину грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Начато досудебное расследование.

Напомним, в конце августа в Николаеве пассажир опоздал на поезд и решил его "заминировать", тогда пришлось эвакуировать 700 человек.

Также мы сообщали, что парня, "заминировавшего" мост Метро в Киеве признали вменяемым и выпустили из психбольницы.