По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Киеве подтвердился 441 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 24 043 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"В Киеве не уменьшается количество обнаруженных больных. За прошедшие сутки – 441 новый случай. 12 людей умерли. Всего коронавирус забрал жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 24 043", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новых заболевших:

232 женщины (от 18 до 90 лет);

185 мужчин (от 20 до 89 лет);

10 девочек (от трех месяцев до 17 лет);

14 мальчиков (от 4 до 16 лет).

Также Кличко рассказал, что за сутки коронавирусом заболели 18 медиков. Госпитализировать пришлось 51 пациента.

"Увеличилось количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки – 404 человека. Всего болезнь преодолели 7 657 жителей Киева", - говорится в тексте сообщения.

Больше всего случаев заражения за прошедшие 24 часа было обнаружено в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев. В Подольском районе подтвердились 40 случаев заражения.

Напомним, сегодня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки заболел 4 661 человек.

Позже в министерстве здравоохранения решили показать статистику распространения коронавируса по регионам Украины.