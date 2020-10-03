На сегодняшний день в медучреждениях Украины для больных Covid-19 отведено более 29 тысяч коек. Из них 53,9% заполнены.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу.

"На сегодня в наших больницах госпитализированными находится 16 076 человек ... Количество людей, имеющих средней тяжести или тяжелое течение болезни, только увеличивается. У нас заполняются койки. На сегодня это 53,9% по стране из 29 827 коек, отведенных под лечение Covid-19", - рассказал Степанов.

Отметим, что согласно критериям Минздрава, регионами с незначительной степенью распространения коронавируса считаются такие, в которых загруженность коек в больницах составляет менее 50% в течение пяти дней подряд.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро в Украине четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу - выявлен 4 661 новый случай.

Также мы публиковали статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 3 октября. Больше всего новых заболевших - в Харьковской области.