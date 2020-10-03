Азербайджан показал кадры уничтожения армянской военной техники в Нагорном Карабахе
В субботу, 3 октября, власти Азербайджана решили опубликовать новое видео, на котором запечатлено уничтожение армянской военной техники в Нагорном Карабахе. Кроме того, Минобороны страны сообщило о том, что число пораженных танков и бронетехники противника превысило 230 единиц.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджанской республики.
"Ситуация на фронте остается напряженной. В течении ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что на сегодня общие потери противника составили:
- до 230 танков и другой бронетехники;
- 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
- 38 средств ПВО;
- 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
- 7 складов боеприпасов;
- более 130 автомобильной техники;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.
Азербайджан показал кадры уничтожения техники врага в Нагорном Карабахе
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.
Также мы писали о том, что 3 октября в Армении заявили о наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.