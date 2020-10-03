В субботу, 3 октября, власти Азербайджана решили опубликовать новое видео, на котором запечатлено уничтожение армянской военной техники в Нагорном Карабахе. Кроме того, Минобороны страны сообщило о том, что число пораженных танков и бронетехники противника превысило 230 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджанской республики.

"Ситуация на фронте остается напряженной. В течении ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на сегодня общие потери противника составили:

до 230 танков и другой бронетехники;

250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

38 средств ПВО;

10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

7 складов боеприпасов;

более 130 автомобильной техники;

1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Азербайджан показал кадры уничтожения техники врага в Нагорном Карабахе

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Также мы писали о том, что 3 октября в Армении заявили о наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.