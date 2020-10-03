В течение минувших суток в Украине зарегистрировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса - 92 пациента с Covid-19 умерли 2 октября.

Об этом во время брифинга в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки (коронавирусной болезнью Covid-19 - Ред.) заболел 4 661 человек, из них 228 детей и 246 медицинских работников – это очередной антирекорд. Было госпитализировано 887 человек... Также за последние сутки у нас очередной антирекорд - зафиксировано 92 летальных случая. При этом выздоровели 2 146 пациентов", - сказал Степанов.

Он также рассказал, что всего за все время пандемии в Украине заболело 222 322 человека, из них 14 427 детей, а также 16 055 медицинских работников.

Напомним, по 3 октября в Украине четвертый день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу - за сутки заболел 4 661 человек.

Также Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 3 октября. Больше всего новых пациентов выявили в Харьковской области.