Больше всего больных за сутки зафиксировали в Харьковской области. Фото: "Страна"

По состоянию на утро 3 октября в Украине зафиксирован 4 661 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Это новый антирекорд по суточному приросту больных. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

Так, по данным на 09:00 субботы в Украине лабораторно подтверждены 222 322 случая Covid-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР. 

Количество случаев по регионам: 

  • Винницкая область - 6554 (+102)
  • Волынская область - 8455 (+130)
  • Днепропетровская область - 6719 (+297)
  • Донецкая область - 3864 (+214)
  • Житомирская область - 6468 (+203)
  • Закарпатская область - 10105 (+101)
  • Запорожская область - 4401 (+117)
  • Ивано-Франковская область - 14093 (+125)
  • Кировоградская область - 1158 (+17)
  • Киев - 24043 (+441)
  • Киевская область - 9591 (+163)
  • Львовская область - 21032 (+206)
  • Луганская область - 1207 (+67)
  • Николаевская область-3490 (+121)
  • Одесская область - 14379 (+310)
  • Полтавская область - 2727 (+215)
  • Ровенская область - 12956 (+186)
  • Сумская область - 4908 (+231)
  • Тернопольская область - 14167 (+171)
  • Харьковская область - 20104 (+516)
  • Херсонская область - 1340 (+90)
  • Хмельницкая область-6647 (+215)
  • Черновицкая область - 14966 (+179)
  • Черкасская область - 4430 (+135)
  • Черниговская область - 4518 (+109)

Так, больше всего случаев за сутки было зафиксировано в Харьковской области (+516), Киеве (+441), Одесской (+310) и Днепропетровской (+297) областях. 

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 289 416 таких сообщений.

Пост Минздрава в Facebook

Пост Минздрава в Facebook

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу.

Также мы писали, что медики Днепра заявили, что ситуация с коронавирусом в городе близка к катастрофической.

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