По состоянию на утро 3 октября в Украине зафиксирован 4 661 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Это новый антирекорд по суточному приросту больных.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, по данным на 09:00 субботы в Украине лабораторно подтверждены 222 322 случая Covid-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.

Количество случаев по регионам:

Винницкая область - 6554 (+102)

Волынская область - 8455 (+130)

Днепропетровская область - 6719 (+297)

Донецкая область - 3864 (+214)

Житомирская область - 6468 (+203)

Закарпатская область - 10105 (+101)

Запорожская область - 4401 (+117)

Ивано-Франковская область - 14093 (+125)

Кировоградская область - 1158 (+17)

Киев - 24043 (+441)

Киевская область - 9591 (+163)

Львовская область - 21032 (+206)

Луганская область - 1207 (+67)

Николаевская область-3490 (+121)

Одесская область - 14379 (+310)

Полтавская область - 2727 (+215)

Ровенская область - 12956 (+186)

Сумская область - 4908 (+231)

Тернопольская область - 14167 (+171)

Харьковская область - 20104 (+516)

Херсонская область - 1340 (+90)

Хмельницкая область-6647 (+215)

Черновицкая область - 14966 (+179)

Черкасская область - 4430 (+135)

Черниговская область - 4518 (+109)

Так, больше всего случаев за сутки было зафиксировано в Харьковской области (+516), Киеве (+441), Одесской (+310) и Днепропетровской (+297) областях.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 289 416 таких сообщений.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу.

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