Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 3 октября
По состоянию на утро 3 октября в Украине зафиксирован 4 661 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Это новый антирекорд по суточному приросту больных.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Так, по данным на 09:00 субботы в Украине лабораторно подтверждены 222 322 случая Covid-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.
Количество случаев по регионам:
- Винницкая область - 6554 (+102)
- Волынская область - 8455 (+130)
- Днепропетровская область - 6719 (+297)
- Донецкая область - 3864 (+214)
- Житомирская область - 6468 (+203)
- Закарпатская область - 10105 (+101)
- Запорожская область - 4401 (+117)
- Ивано-Франковская область - 14093 (+125)
- Кировоградская область - 1158 (+17)
- Киев - 24043 (+441)
- Киевская область - 9591 (+163)
- Львовская область - 21032 (+206)
- Луганская область - 1207 (+67)
- Николаевская область-3490 (+121)
- Одесская область - 14379 (+310)
- Полтавская область - 2727 (+215)
- Ровенская область - 12956 (+186)
- Сумская область - 4908 (+231)
- Тернопольская область - 14167 (+171)
- Харьковская область - 20104 (+516)
- Херсонская область - 1340 (+90)
- Хмельницкая область-6647 (+215)
- Черновицкая область - 14966 (+179)
- Черкасская область - 4430 (+135)
- Черниговская область - 4518 (+109)
Так, больше всего случаев за сутки было зафиксировано в Харьковской области (+516), Киеве (+441), Одесской (+310) и Днепропетровской (+297) областях.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 октября в центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 289 416 таких сообщений.
Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу.
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